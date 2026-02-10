Отделение СФР по Волгоградской области в 2025 году оформило более 8,5 тыс. сертификатов на материнский капитал. Напомним, с 1 февраля размер маткапитала вырос на 5,6% и теперь составляет около 729 тысячи рублей на первого ребенка, 963,2 тысячи – на второго или последующих детей, если семья ранее не получала маткапитал.

В Соцфонде напомнили, что маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию, на ежемесячную выплату до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов, на приобретение товаров и детей для социальной адаптации детей-инвалидов.