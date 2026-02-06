Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Экономика

Аналитики объяснили, почему женщины чаще страдают от мошенников

Экономика 06.02.2026 11:33
0
06.02.2026 11:33


Женщины среднего возраста чаще становятся жертвами мошенников, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики ВТБ по итогам анализа портрета клиентов, поддавшихся в 2025 году на уловки. 

Так, в прошлом году от обмана аферистов пострадало 54% женщин и 46% мужчин. Примечательно, что годом ранее соотношение было 50/50.

Женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет – 50 лет среди женщин, 46 лет — у мужчин (год назад средний возраст жертв был около 40 лет).

Интересно, что чаще успехом махинации аферистов венчались в густонаселенных регионах: на Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область –более 7%. 

В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли: Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области.

Руководитель департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев объяснил, почему женщины чаще страдают от уловок мошенников: 

– Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи «от ребенка» или сообщение о «блокировке счета» с требованием срочно перевести деньги на «безопасный счет» — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.02.2026 11:33
Экономика 06.02.2026 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2026 10:48
Экономика 06.02.2026 10:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2026 13:11
Экономика 05.02.2026 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2026 12:09
Экономика 05.02.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2026 11:15
Экономика 05.02.2026 11:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2026 06:56
Экономика 05.02.2026 06:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.02.2026 06:06
Экономика 05.02.2026 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.02.2026 17:30 Реклама
Экономика 04.02.2026 17:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2026 10:30 Реклама
Экономика 04.02.2026 10:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.02.2026 09:02
Экономика 04.02.2026 09:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2026 17:05
Экономика 03.02.2026 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2026 16:47
Экономика 03.02.2026 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2026 13:19 Реклама
Экономика 03.02.2026 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2026 10:51
Экономика 03.02.2026 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2026 15:24
Экономика 02.02.2026 15:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:14
Волгоградцы остались без сокращенных предпраздничных днейСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области пособие на ребенка до 1,5 лет достигло 83 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:35
Двое мужчин погибли в пожарах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом в природном парке спасают рыбу в обледеневших озёрахСмотреть фотографии
10:48
Погибшего на СВО санитара Александра Андреева похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
«Спасибо за жизнь»: молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия встретились с участниками Сталинградской битвы, а на предприятии прошел митингСмотреть фотографии
10:14
Бочаров назначил своего спецпредставителя по ТЭКСмотреть фотографии
10:06
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор за фекальный потоп в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
В Волжском врачи спасают выпавшую из окна девушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Юбилейный гала-матч соберёт волгоградских олимпийских чемпионокСмотреть фотографии
08:42
Под Тамбовом после ЧП восстановили движение поездовСмотреть фотографии
08:28
Председатель «Динамо» Анатолий Гулевский отмечает День рождения 6 февраляСмотреть фотографии
08:20
Борьба до последнего прыжка – Ульяна Клюева завоевала сереброСмотреть фотографии
07:47
Минобороны России за ночь сбило 38 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:23
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:56
В Волгоградской области морозы пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
06:31
В Волжском продают недострой за 9,4 млн рублейСмотреть фотографии
21:40
Жителям МКД в Волгограде вернули воду после потопа в квартире покойникаСмотреть фотографии
21:37
Более 5 тыс. счётчиков на тепло и воду установят в волгоградских МКД в рамках капремонтаСмотреть фотографии
20:50
Дополнительный поезд направлен из Волгограда по маршруту Камышин-МоскваСмотреть фотографии
20:28
«Ставить насосы и ждать тепла»: проблему с водой в Малых Чапурниках коммунальщики возложили на погодуСмотреть фотографии
20:05
«Люди сидят голодные!»: пассажиры поезда №1 Волгоград-Москва измучены 12-часовой задержкой в путиСмотреть фотографии
19:35
В Новоаннинском Волгоградской области отказались от МасленицыСмотреть фотографии
19:22
В Волгограде директора техникума привлекут к ответственности за холод в помещенияхСмотреть фотографии
18:58
В Волгоградской области истребят 16 хищников ради безопасности хуторянСмотреть фотографии
18:11
«Русские горки» откроют в ЦПКиО Волгограда уже в начале мартаСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцам запретили проносить кетчуп, вейпы и животных на парад ПобедыСмотреть фотографии
17:17
Школы в 23 районах Волгоградской области отправляют на дистант из-за морозовСмотреть фотографии
16:57
Жителя коттеджа оштрафовали за батарею салютов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:39
Волгоградцев шокировала сувенирка с изуродованной Родиной-матерью на вокзалеСмотреть фотографии
 