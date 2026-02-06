Аналитики объяснили, почему женщины чаще страдают от мошенников





Женщины среднего возраста чаще становятся жертвами мошенников, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики ВТБ по итогам анализа портрета клиентов, поддавшихся в 2025 году на уловки.

Так, в прошлом году от обмана аферистов пострадало 54% женщин и 46% мужчин. Примечательно, что годом ранее соотношение было 50/50.

Женщины чаще подвергались атакам мошенников весной, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: в 2025 году он составил 48 лет – 50 лет среди женщин, 46 лет — у мужчин (год назад средний возраст жертв был около 40 лет).

Интересно, что чаще успехом махинации аферистов венчались в густонаселенных регионах: на Москву и Московскую область суммарно приходится 19% всех случаев, на Санкт-Петербург и Ленинградская область –более 7%.

В топ-10 регионов по числу инцидентов также вошли: Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский АО (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев (около 1%) приходится на Воронежскую и Тульскую области.

Руководитель департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев объяснил, почему женщины чаще страдают от уловок мошенников:

– Женщины чуть чаще становятся объектом финансовых атак мошенников потому, что они находятся в центре многих финансовых и семейных решений. Мошенники целенаправленно эксплуатируют их главные качества: заботу о близких и ответственность. Звонок с мольбой о помощи «от ребенка» или сообщение о «блокировке счета» с требованием срочно перевести деньги на «безопасный счет» — это спланированные атаки на их эмоциональное состояние и социальную роль. Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников.