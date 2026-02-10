Главное

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские авто

У волгоградских таксистов осталось всего две недели для того, чтобы легализовать свои иномарки. Вступают в силу поправки в законодательство, которые разрешают использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров лишь автомобили из «белого списка» машин, чьё производство локализовано на территории России.

Новые правила имеют важную особенность, они действуют лишь для такси, информация о которых будет вноситься в реестр лишь после 1 марта 2026 года. Водители, которые успеют «проскочить», смогут продолжить оказывать транспортные услуги на своих иномарках. В случае же смены машины и повторной регистрации в качестве перевозчика владельцам предстоит сверяться с утверждённым перечнем.

Осенью 2025 года Минпромторг России сообщил о том, что в список «отечественных» автомобилей, которые могут использоваться таксистами, вошли 20 моделей: LADA (Granta, Vesta, Largus, Iskra, Aura, Niva Legend и Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), «Москвич» (3, 3е, 6, 8), Sollers (SP7); Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion). Сейчас, по данным "Парламентской газеты" же в министерстве разработали расширенный модельный ряд автомобилей.

Опубликовать окончательный документ в федеральном ведомстве пообещали в ближайшие дни. По оценкам экспертов, в него могут войти до 50 моделей. В их числе могут быть машины таких производителей, как Tenet, Haval и Evolute.

11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
08:49
В центре Волгограда загорелся банный комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
«Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментовСмотреть фотографии
08:24
В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростковСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛАСмотреть фотографии
07:44
Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пунктыСмотреть фотографии
07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новомуСмотреть фотографии
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
05:59
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраляСмотреть фотографии
21:31
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучелаСмотреть фотографии
20:38
В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом ШиковымСмотреть фотографии
20:18
Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФСмотреть фотографии
19:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
18:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
18:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
17:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
 