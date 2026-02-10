



У волгоградских таксистов осталось всего две недели для того, чтобы легализовать свои иномарки. Вступают в силу поправки в законодательство, которые разрешают использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров лишь автомобили из «белого списка» машин, чьё производство локализовано на территории России.

Новые правила имеют важную особенность, они действуют лишь для такси, информация о которых будет вноситься в реестр лишь после 1 марта 2026 года. Водители, которые успеют «проскочить», смогут продолжить оказывать транспортные услуги на своих иномарках. В случае же смены машины и повторной регистрации в качестве перевозчика владельцам предстоит сверяться с утверждённым перечнем.

Осенью 2025 года Минпромторг России сообщил о том, что в список «отечественных» автомобилей, которые могут использоваться таксистами, вошли 20 моделей: LADA (Granta, Vesta, Largus, Iskra, Aura, Niva Legend и Travel), УАЗ («Патриот», «Хантер»), «Москвич» (3, 3е, 6, 8), Sollers (SP7); Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion). Сейчас, по данным "Парламентской газеты" же в министерстве разработали расширенный модельный ряд автомобилей.

Опубликовать окончательный документ в федеральном ведомстве пообещали в ближайшие дни. По оценкам экспертов, в него могут войти до 50 моделей. В их числе могут быть машины таких производителей, как Tenet, Haval и Evolute.

Фото из архива ИА «Высота 102»