Волгоградстат: говядина, рыба и овощи подорожали в регионе





В Волгоградской области зафиксировано заметное подорожание некоторых продуктов питания согласно опубликованным 4 февраля данным. По информации Волгоградстата, говядина стала стоить больше на 2,55% - теперь стоимость этого вида мяса составляет 642,63 рубля. Также изменились ценники на рыбу – она подорожала на 1,28% (262,42 рубля).

Кефир в волгоградских супермаркетах стал стоить больше еще на 1,57% (105,49 рубля за литр). Стоимость яиц фактически осталась прежней – около 78 рубля за десяток. Пшеничный хлеб и булочные изделия подорожали на 1,07% (97,69 рубля за кг).



Изменились в сторону увеличения цены на пшено – рост составил 1,39% (43,37 рубля). В то же время килограмм риса подешевел почти на 0,5% (76,1 рубля за кг).



В начале февраля в регионе также выросли цены на овощи. Больше всего подорожали огурцы. Средняя цена за килограмм составляет 288 рублей (+9,59%). На втором месте по подорожанию в группе овощей оказались помидоры – рост стоимости 4,32% (246,66 рубля). Картофель стал стоить больше еще на 2,12% (47,21 рубля). Яблоки подорожали почти на 3% и достигли средней цены в 130 рублей.







