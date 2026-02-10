Главное

 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
«Задача – выигрывать»: Бурлаченко об участии «Ротора-2» в турнире «Сталинградская битва»

Спорт 10.02.2026 15:56
10.02.2026 15:56


Третий тур регионального футбольного турнира «Сталинградская битва» подтвердил высокий уровень конкуренции и интригу в борьбе за чемпионское звание. Эти традиционные состязания, организованные в честь одной из ключевых побед Великой Отечественной войны, привлекли внимание не только болельщиков, но и специалистов.


О задачах перед «Ротором-2» в рамках турнира высказался Валерий Бурлаченко:

– На сборы в январе-феврале не поедем, поэтому с удовольствием принимаем участие в этом турнире. Он очень важен для нас. Каждый недельный микроцикл мы завершаем игрой. Не просто двусторонней игрой, результат имеет значение. И задача, конечно, выигрывать. Я считаю, что развитие молодых футболистов невозможно без спортивного результата. Развивая все индивидуальные качества наших игроков, мы не забываем о результате. Сложно сказать, какое место мы займем. Задача «Ротора-2» – это адаптировать, готовить футболистов к современному футболу, подводить их к главной команде.


Прошедшие выходные подтвердили слова главного тренера команды «Ротор-2»: проходных матчей не будет. Все бьются за победу. Все бьются за результат. Подведём итоги предварительного этапа соревнований.

Электротехники неожиданно переиграли вторую команду «Ротора»: СК «Ротор-2» – «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – 0:1.

«Зенит» крупно проиграл молодёжке основной команды Волгограда: «Зенит» – СК «Ротор-М» – 0:7.

Гости из Калмыкии уверенно разобрались с гостям из Михайловки: «Михайловка» – «Уралан» – 0:3.

Среднеахтубинцы ожидаемо разгромили казаков: «Ахтуба» – «Ермак» – 6:1.

Камышане, в решающем матче за второе место, одолели молодёжь из спортивной школы «Ротора»: «Текстильщик» – СШ «Ротор-2» – 3:2.

Школьники из первой команды, в принципиальном матче за второе место, не смогли дожать любителей из Волгограда: СШ «Ротор-1» – «Ковчег» – 2:2.

Подопечные Владимира Горюнова, отдав инициативу физкультурникам, умело использовали свои моменты: «Ротор-Сталинград» – ВГАФК – 3:1.

В битве одних из фаворитов турнира результативная ничья: «Текстильщик» – «Урожай» – 4:4.





Групповой этап соревнований показал, что борьба за звание чемпиона усиливается, и каждый матч становится всё более напряжённым и непредсказуемым. Впереди новые встречи и яркие эмоции!

В четвертьфинальных матчах сыграют:

1. «Уралан» – «Ковчег».

2. «ЕРС-Комплект-ВГАФК» – «Текстильщик»».

3. «Ахтуба» – СК «Ротор-М».

4. «Урожай» – СК «Ротор-2».

 

Фото, текст: Александр Веселовский

