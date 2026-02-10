На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентов

В Волгоградской области устраняют последствия метели. По данным администрации региона, 368 комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков и тракторов вышли на федеральные, региональные и межмуниципальные дороги. 280 спецмашин расчищали межмуниципальные и региональные трассы.
На трассе Р-22 «Каспий» и обходе Волгограда, по информации ФКУ Упрдор Москва — Волгоград, работали 38 единиц техники.
В расчистке и обработке автотрасс Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск, по информации ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», задействовали 50 единиц дорожной техники.
За время работы на всех участках израсходовано более 5 тыс. тонн противогололедных материалов.