АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборах





Волгоградский «Ротор» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Очередным соперником волгоградцев станет узбекистанский АГМК. Игра состоится 11 февраля в 17:00.

АГМК – узбекистанский футбольный клуб из города Алмалык Ташкентского вилоята (области). Основан в 2004 году.

Основные достижения: бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2020 и 2021 годы; обладатель Кубка Узбекистана: 2018 год; финалист Кубка Узбекистана: 2019 и 2020 годы; обладатель Кубка ПФЛ Узбекистана: 2013 год; финалист Кубка ПФЛ Узбекистана: 2012 год.

Напомним, ранее на сборах в Турции «Ротор» одержал победу над «Актобе» в контрольном матче.