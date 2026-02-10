Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Спорт

АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборах

Волгоградский «Ротор» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. Очередным соперником волгоградцев станет узбекистанский АГМК. Игра состоится 11 февраля в 17:00.

АГМК – узбекистанский футбольный клуб из города Алмалык Ташкентского вилоята (области). Основан в 2004 году.

Основные достижения: бронзовый призёр чемпионата Узбекистана: 2020 и 2021 годы; обладатель Кубка Узбекистана: 2018 год; финалист Кубка Узбекистана: 2019 и 2020 годы; обладатель Кубка ПФЛ Узбекистана: 2013 год; финалист Кубка ПФЛ Узбекистана: 2012 год.

Напомним, ранее на сборах в Турции «Ротор» одержал победу над «Актобе» в контрольном матче.

Лента новостей

14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
08:49
В центре Волгограда загорелся банный комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
«Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментовСмотреть фотографии
08:24
В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростковСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛАСмотреть фотографии
07:44
Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пунктыСмотреть фотографии
07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новомуСмотреть фотографии
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
 