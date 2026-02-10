Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсий





Социальный фонд России предупредил волгоградцев о активизации мошенников, обманывающих граждан на фоне информации об индексации пенсионных выплат. Злоумышленники пользуются тем, что в январе–феврале проходили индексации, и предлагают «проверить», правильно ли начислены деньги.

Волгоградцам приходят сообщения в соцсети с предложением проверки размера выплат после повышения. Далее аферисты предлагают перейти по ссылке или установить приложение. Также злоумышленники могут запрашивать ФИО, СНИЛС и данные банковской карты. После получения доступа к счетам жертв, все деньги списываются.

Важно помнить, что официальную информацию можно получить лишь на портале «Госуслуги», на сайте Соцфонда и при личном обращении в клиентскую службу фонда.