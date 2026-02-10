



Росводресурсы продлили текущий режим работы Волгоградского гидроузла до 10 марта 2026 года. С завтрашнего дня, 11 февраля, Волжская ГЭС продолжит работу в режиме поддержания уровней воды в верхнем бьефе в пределах отметок 14,5 - 15,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. При работе ГЭС в режиме суточного регулирования допускаются кратковременные повышения уровней у плотины Волгоградского гидроузла на 0,1 - 0,2 м над нормальным подпорным уровнем, пояснили в пресс-службе ГЭС.

Накануне, 9 февраля, в Росводресурсах прошло заседание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, где обсудили подготовку к предстоящему паводку и озвучили параметры наполнения водохранилищ.

По данным Росгидромета, в январе суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме составил 140% от нормы. В феврале специалисты прогнозируют превышение нормы (6,5 кубометра) примерно на треть, суммарный приток ожидается в пределах 7,3 - 9,7 км³.

В ведомстве отметили, что водохранилища юга России, включая новые территории, противопаводковую задачу выполнили, сейчас работают в режиме наполнения.