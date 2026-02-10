Травматологии Ростова переполнены из-за гололеда





В Ростовской области травматологии переполнены покалеченными жителями региона в связи с гололедом. Как уточнили в Привет-Ростов, за последние дни в медучреждения ростовчане обращаются с ушибами, переломами и растяжениями.

Как рассказала замгубернатора Ростовской области Олеся Старжинская, что причиной этому стала сложная погодная картина. Дороги и тротуары покрылись плотной коркой льда, а риск уличных травм вырос по всему региону.

Чтобы снизить нагрузку на медучреждения, власти ввели новую схему маршрутизации пациентов, которая поможет более равномерно распределять больных между пациентами, а также ускорит оказание медпомощи.