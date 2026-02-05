В январе в России зафиксировали рекорд по выдаче ипотеки





Россияне с начала 2026 года поставили рекорд, получив всего за месяц около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку. По информации аналитиков, такие показатели оказались выше прошлогодних и даже показателей 2024 года.

Так, в частности, «ипотечный» результат января 2026 года более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

Причину такого ажиотажа эксперты видят в высоком спросе на «семейную» ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля. Только в ВТБ число проведенных сделок по ней в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была зафиксирована в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

– Традиционный сценарий «декабрьский ажиотаж – январское затишье» в этом году не сработал, – отмечает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. – Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали её в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту.

Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной» ипотеки изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.