«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий отмену обязательной прописки граждан и предоставление права на добровольную регистрацию. Как сообщили в ТАСС, инициатором законопроекта стал вице-спикер Владислав Даванков.  Изменения могут коснуться...
Федеральные новости
 Роскомнадзор начнет замедлять Telegram
В России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Об этом сообщили источники РБК в IT-сфере.  Уточняется, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы...
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУ

В Волгоградской области резервисты готовятся защищать критическую инфраструктуру от беспилотников. Видеокадрами процесса 10 февраля поделилось Министерство обороны РФ.

Подготовка, по данным министерства, проводится в учебном центре Южного военного округа. 



По словам инструктора по огневой подготовке, тактика боя против вражеских БПЛА меняется с учетом опыта специальной военной операции. Резервистов в центре ЮВО обучают ликвидировать дроны ВСУ при помощи стрелкового автоматического оружия. 

 – Обучаем личный состав обращению с оружием – автоматы и пулеметы, с помощью которых будет вестись противодействие БПЛА противника, – уточняет военнослужащий. 

Видео: Министерство обороны РФ / MAX

21:40
Гигантские варежки связали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:19
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность.Смотреть фотографии
21:00
В Советском районе Волгограда реконструируют улицу ради велодорожки и мотеляСмотреть фотографии
20:31
«Дешевыми точно не будут»: производитель рассказал, сколько будут стоить в Волгограде тюльпаны на 8 МартаСмотреть фотографии
19:58
В Госдуме предложили отменить обязательную пропискуСмотреть фотографии
19:31
Надпись «Сталин» и три барельефа вошли в список охраняемых в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:00
Матч памяти погибшего на СВО Алексея Сигитова провели ватерполисты ВолгоградаСмотреть фотографии
18:14
Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Волгоградской области резко потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
17:26
Природоохранный прокурор Илюшин спросит у волгоградцев о наболевшемСмотреть фотографии
16:36
РФС: спортшкола «Ротор» примет участие в новом сезоне ЮФЛ ЮгСмотреть фотографии
16:30
«Ощущение, что на грудь давят кирпичом»: кардиолог предостерегла волгоградцев от экстрима в морозыСмотреть фотографии
16:08
Суд в Волгограде постановил заблокировать лазейку экстремистских учений в СетиСмотреть фотографии
15:56
«Задача – выигрывать»: Бурлаченко об участии «Ротора-2» в турнире «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:52
Соцфонд выдал волгоградцам более 8,5 тысячи сертификатов на маткапиталСмотреть фотографии
14:56
АГМК станет следующим соперником «Ротора» на сборахСмотреть фотографии
14:26
«Оцепили подъезд и эвакуировали людей»: боеприпасы времен войны нашли на чердаке пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
«Всё руководство уже там»: волгоградцы оказались без тепла в морозы из-за «забытой» задвижки в МКДСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский облсуд выпустил на свободу саратовского олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
14:01
«Очаг распространился на все полушарие»: в Волгограде врачи спасают пациента с инсультомСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор начнет замедлять TelegramСмотреть фотографии
12:53
Облздрав выплатит 55 тысяч ребенку-инвалиду за лечебное питаниеСмотреть фотографии
12:09
612 иностранцев выдворили приставы из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области простятся с погибшим в ДНР Павлом НестругинымСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области школьники выбрали предметы для сдачи ЕГЭСмотреть фотографии
11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
 