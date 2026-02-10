Резервисты готовятся защищать Волгоградскую область от дронов ВСУ





В Волгоградской области резервисты готовятся защищать критическую инфраструктуру от беспилотников. Видеокадрами процесса 10 февраля поделилось Министерство обороны РФ.

Подготовка, по данным министерства, проводится в учебном центре Южного военного округа.





По словам инструктора по огневой подготовке, тактика боя против вражеских БПЛА меняется с учетом опыта специальной военной операции. Резервистов в центре ЮВО обучают ликвидировать дроны ВСУ при помощи стрелкового автоматического оружия.

– Обучаем личный состав обращению с оружием – автоматы и пулеметы, с помощью которых будет вестись противодействие БПЛА противника, – уточняет военнослужащий.

Видео: Министерство обороны РФ / MAX