Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетики





В Волгоградской области совокупная задолженность управляющих компаний перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» составила 226 млн рублей к началу 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», две обслуживающие МКД организации имеют задолженность более 10 млн рублей каждая.

– Просроченная дебиторская задолженность напрямую влияет на устойчивость всей цепочки энергоснабжения региона, ухудшает финансовое состояние самих УК и подрывает их способность качественно обслуживать жителей, – отмечают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Ситуация становится особенно критичной в период зимних максимумов нагрузок, когда риски возникновения аварийных ситуаций значительно возрастают.

В отдельных случаях, уточняют эксперты, отмечается тревожная динамика роста долгов. К примеру, долги перед энергетиками ООО «Управляющая компания «7 Ветров» за год выросли в два раза. А на системность проблемы указывает тот факт, что в рейтинг УК-должников попадают даже те компании, которые работают на рынке всего пару лет.

Топ-10 УК по размеру накопленной задолженности на 01.01.2026г.

Наименование Сумма, руб. ООО «Парадигма» 10 667 548,03 ООО «Управляющая компания «7 Ветров» 10 510 252,06 ООО «УК Контур» 9 357 828,97 ООО «УК Надежда» 8 773 796,28 ООО «УК «Волга-КомСервис» 5 859 343,20 ООО УК «Волжский край» 5 591 095,93 ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда» 4 014 486,16 ООО «Эксплуатация МКД» 3 861 144,14 ООО Управляющая Компания «Комфортный Дом» 3 323 232,75 ООО «ЖКХ Городищенское» 2 872 489,11



Топ УК-должников, начавших работу в 2023-2025 гг.

Наименование Сумма, руб. ООО «УК ЖилДом» 9 939 431,96 ООО УК «Гармония» 2 591 674,74 ООО «УК «Русский дом» 1 468 353,99 ООО «УК Агат» 1 344 591,39 ООО «Град 34» 1 062 908,22 ООО «Волгаспецконсалтинг» 1 020 512,99 ООО «Жилищный фонд» 780 592,43 ООО «Единая дирекция по управлению МКД» 554 140,86 ООО «УК Аэропорт» 519 650,95



Отметим, что самим энергетикам – ПАО «Волгоградэнергосбыт» – как поставщику ресурса волгоградцам приходится брать на себя все риски неплатежей, чтобы обеспечить бесперебойные взаиморасчеты с генерирующими и сетевыми организациями. Компания существенно усиливает работу по взысканию задолженности и предупреждению ее роста с применением всех предусмотренных законами мер.

Одновременно специалисты призывают подключиться и надзорные органы – в частности, для проверки целевого использования средств, которые жители Волгограда платят за коммунальные услуги.



