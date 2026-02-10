Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетики

В Волгоградской области совокупная задолженность управляющих компаний перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» составила 226 млн рублей к началу 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», две обслуживающие МКД организации имеют задолженность более 10 млн рублей каждая.
– Просроченная дебиторская задолженность напрямую влияет на устойчивость всей цепочки энергоснабжения региона, ухудшает финансовое состояние самих УК и подрывает их способность качественно обслуживать жителей, – отмечают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Ситуация становится особенно критичной в период зимних максимумов нагрузок, когда риски возникновения аварийных ситуаций значительно возрастают.
В отдельных случаях, уточняют эксперты, отмечается тревожная динамика роста долгов. К примеру, долги перед энергетиками ООО «Управляющая компания «7 Ветров» за год выросли в два раза. А на системность проблемы указывает тот факт, что в рейтинг УК-должников попадают даже те компании, которые работают на рынке всего пару лет.
Топ-10 УК по размеру накопленной задолженности на 01.01.2026г.
|Наименование
|Сумма, руб.
| ООО «Парадигма»
| 10 667 548,03
| ООО «Управляющая компания «7 Ветров»
| 10 510 252,06
| ООО «УК Контур»
| 9 357 828,97
| ООО «УК Надежда»
| 8 773 796,28
| ООО «УК «Волга-КомСервис»
| 5 859 343,20
| ООО УК «Волжский край»
| 5 591 095,93
| ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда»
| 4 014 486,16
| ООО «Эксплуатация МКД»
| 3 861 144,14
| ООО Управляющая Компания «Комфортный Дом»
| 3 323 232,75
| ООО «ЖКХ Городищенское»
| 2 872 489,11
Топ УК-должников, начавших работу в 2023-2025 гг.
|Наименование
|Сумма, руб.
| ООО «УК ЖилДом»
| 9 939 431,96
| ООО УК «Гармония»
| 2 591 674,74
| ООО «УК «Русский дом»
| 1 468 353,99
| ООО «УК Агат»
| 1 344 591,39
| ООО «Град 34»
| 1 062 908,22
| ООО «Волгаспецконсалтинг»
| 1 020 512,99
|ООО «Жилищный фонд»
| 780 592,43
| ООО «Единая дирекция по управлению МКД»
| 554 140,86
| ООО «УК Аэропорт»
| 519 650,95
Отметим, что самим энергетикам – ПАО «Волгоградэнергосбыт» – как поставщику ресурса волгоградцам приходится брать на себя все риски неплатежей, чтобы обеспечить бесперебойные взаиморасчеты с генерирующими и сетевыми организациями. Компания существенно усиливает работу по взысканию задолженности и предупреждению ее роста с применением всех предусмотренных законами мер.
Одновременно специалисты призывают подключиться и надзорные органы – в частности, для проверки целевого использования средств, которые жители Волгограда платят за коммунальные услуги.