Главное

«Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России вновь фиксируется масштабный сбой в работе Telegram
9 февраля многие пользователи в России столкнулись с трудностями при использовании мессенджера Telegram. Примерно в полдень сервис практически перестал функционировать в некоторых северных регионах страны. По информации мониторинговых порталов, наибольшее количество...
Федеральные новости
 В России планируют сделать все сделки с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы предложили законопроект, обязывающий россиян осуществлять все операции с недвижимостью исключительно в безналичной форме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  - Есть предложение,...
Общество

Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетики

Общество 10.02.2026 09:18
0
10.02.2026 09:18


В Волгоградской области совокупная задолженность управляющих компаний перед ПАО «Волгоградэнергосбыт»  составила 226 млн рублей к началу 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», две обслуживающие МКД организации имеют задолженность более 10 млн рублей каждая. 
– Просроченная дебиторская задолженность напрямую влияет на устойчивость всей цепочки энергоснабжения региона, ухудшает финансовое состояние самих УК и подрывает их способность качественно обслуживать жителей, – отмечают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Ситуация становится особенно критичной в период зимних максимумов нагрузок, когда риски возникновения аварийных ситуаций значительно возрастают.
В отдельных случаях, уточняют эксперты, отмечается тревожная динамика роста долгов. К примеру, долги перед энергетиками ООО «Управляющая компания «7 Ветров» за год выросли в два раза. А на системность проблемы указывает тот факт, что в рейтинг УК-должников попадают даже те компании, которые работают на рынке всего пару лет. 
Топ-10 УК по размеру накопленной задолженности на 01.01.2026г.
Наименование  Сумма, руб. 
 ООО «Парадигма»      10 667 548,03 
 ООО «Управляющая компания «7 Ветров»   10 510 252,06 
 ООО «УК Контур»    9 357 828,97 
 ООО «УК  Надежда»  8 773 796,28
 ООО «УК «Волга-КомСервис»  5 859 343,20  
 ООО УК «Волжский край»     5 591 095,93 
 ООО Группа компаний «Южные районы Волгограда»   4 014 486,16
 ООО «Эксплуатация МКД»    3 861 144,14 
 ООО Управляющая Компания «Комфортный Дом»  3 323 232,75
 ООО «ЖКХ Городищенское»   2 872 489,11 

Топ УК-должников, начавших работу в 2023-2025 гг.
Наименование  Сумма, руб. 
 ООО «УК ЖилДом»   9 939 431,96   
 ООО УК «Гармония»  2 591 674,74   
 ООО «УК «Русский дом»  1 468 353,99  
 ООО «УК Агат»              1 344 591,39 
 ООО «Град 34»  1 062 908,22 
 ООО  «Волгаспецконсалтинг»  1 020 512,99 
ООО «Жилищный фонд»    780 592,43 
 ООО «Единая дирекция по управлению МКД»                                   554 140,86 
 ООО «УК Аэропорт»  519 650,95 

Отметим, что самим энергетикам –  ПАО «Волгоградэнергосбыт» – как поставщику ресурса волгоградцам приходится брать на себя все риски неплатежей, чтобы обеспечить бесперебойные взаиморасчеты с генерирующими и сетевыми организациями. Компания существенно усиливает работу по взысканию задолженности и предупреждению ее роста с применением всех предусмотренных законами мер.
Одновременно специалисты призывают подключиться и надзорные органы – в частности, для проверки целевого использования средств, которые жители Волгограда платят за коммунальные услуги.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.02.2026 11:36
Общество 10.02.2026 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 10:59
Общество 10.02.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 10:11 Реклама
Общество 10.02.2026 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2026 10:07
Общество 10.02.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 09:35
Общество 10.02.2026 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 09:25
Общество 10.02.2026 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 09:23
Общество 10.02.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 09:18
Общество 10.02.2026 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2026 08:24
Общество 10.02.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 08:13
Общество 10.02.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 07:44
Общество 10.02.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 07:18
Общество 10.02.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 06:55
Общество 10.02.2026 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
10.02.2026 05:59
Общество 10.02.2026 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.02.2026 21:31
Общество 09.02.2026 21:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:36
Весной уплывем? В Росводресурсах зафиксировали стремительное заполнение водохранилищ на ВолгеСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде с 1 марта таксистов начнут «пересаживать» на российские автоСмотреть фотографии
10:59
«Шагнул с тротуара под колеса»: волгоградца насмерть задавил автобус в ТаиландеСмотреть фотографии
10:11
Водители Гремячинского ГОКа прошли курсы защитного вожденияСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде потушили банный комплекс на улице КаспийскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
На дороги Волгоградской области раскидали 5 тысяч тонн реагентовСмотреть фотографии
10:01
Тысяча потерпевших и 846 млн ущерба: в Волгограде осудят создателей финансовой пирамидыСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы второй день жалуются на сбои в работе TelegramСмотреть фотографии
09:25
Травматологии Ростова переполнены из-за гололедаСмотреть фотографии
09:23
Соцфонд: мошенники обманывают волгоградцев на фоне индексаций пенсийСмотреть фотографии
09:18
Топ-10 волгоградских УК с долгами за свет до 10 млн назвали энергетикиСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области 3,3 тыс. учёных вовлечены в научные разработкиСмотреть фотографии
08:49
В центре Волгограда загорелся банный комплексСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
«Ротор» в семинаре РФС – разбор ключевых игровых моментовСмотреть фотографии
08:24
В Волгоградской области запретят рекламу энергетиков среди подростковСмотреть фотографии
08:13
Волгоградцы пережили ночь 10 февраля без атак БПЛАСмотреть фотографии
07:44
Под Волгоградом в рамках КШУ массово оборудуют эвакуационные пунктыСмотреть фотографии
07:18
В Волгоградской области отменена ночная опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:55
Волгоградские автошколы с 1 марта начнут обучать водителей по-новомуСмотреть фотографии
06:27
В Минздраве Калмыкии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцевСмотреть фотографии
05:59
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 10 февраляСмотреть фотографии
21:31
В Волжском на Масленицу сожгут четыре чучелаСмотреть фотографии
20:38
В Камышине простятся с воином спецоперации Денисом ШиковымСмотреть фотографии
20:18
Татьяна Гензе избрана председателем президиума Совета ОП РФСмотреть фотографии
19:12
Злой сожитель «заминировал» квартиру волгоградкиСмотреть фотографии
18:31
«Бабахнула батарея и труба с кипятком»: жители пятиэтажки на юге Волгограда неделю живут в коммунальном адуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
«Ротор» в Турции одержал победу над «Актобе» в контрольном матчеСмотреть фотографии
18:01
«Спартак» укрепляет позиции в СуперлигеСмотреть фотографии
17:36
Под Волгоградом выставлено на торги месторождение с 3,7 млн тонн нефтиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде продавца оштрафовали за продажу пиротехники на 3 тыс. рублейСмотреть фотографии
 