Ярослав Черний установил личный рекорд на «Матчевой встрече»





Под сводами московского легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА состоялись международные соревнования «Матчевая встреча» по легкой атлетике.

Этот масштабный турнир собрал более 130 талантливых спортсменов из Беларуси и России, готовых побороться за высокие награды в 23 дисциплинах программы. Особое внимание привлекли соревнования по прыжкам в высоту среди юношей. Здесь абсолютным победителем стал Ярослав Черний, воспитанник волгоградской спортивной школы олимпийского резерва № 10.

Воспитанник заслуженного тренера Александра Барабаша сумел превзойти собственный личный рекорд, покорив планку на высоте 1,89 м.