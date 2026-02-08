БПЛА не сбивали в Волгоградской области 8 февраля





Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.

- В течение прошедшей ночи с 23:00 7 февраля до 7:00 8 февраля дежурными средствами ПВО уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Брянской области сбили 11 беспилотника. Над акваторией Черного моря было уничтожено 6 беспилотников. Над территорией Калужской области ликвидировано 4 летательных аппарата, а над Курской - один БПЛА.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда приостанавливалась, но это не отразилось на время вылетов рейсов.