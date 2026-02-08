



В Волгоградской области в 2026 году пройдут десятки крупнейших мероприятий. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, жителей и гостей региона жду патриотические акции, фольклорные фестивали, гастрономические праздники и спортивные марафоны.

С 7 февраля для всех желающих открылась выставка первоцветов в ботаническом саду в городе-спутнике Волжском. Море цветов будут радовать посетителей до 15 февраля. В марте региональный ботанический сад также приглашает всех желающих посетить фестиваль однолетних растений. Вы сможете насладиться красотой свыше 200 тысяч цветущих растений.

В апреле пройдет «Фестиваль русской кухни», где волгоградцы смогут увидеть театральные постановки и попробовать блюда по старинным рецептам.

Май будет насыщен десятком различных патриотических мероприятий в честь 81‑й годовщины Победы. Традиционно с 7 по 9 мая пройдет уникальная аудиовизуальная инсталляция «Свет Великой Победы». Также ожидаются патриотические концерты, исторические конструкции и акции. Кроме того, в Волгограде и области пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», а также несколько фольклорно-этнографических фестивалей - «Троица на Бузулуке», фестиваль русской и казачьей культуры «Раздолье», областной фестиваль татарской культуры «Сабантуй».

Летом жителей региона также ожидает фестивали «Дубовская звонница» и «Купец фест», где можно будет насладиться театральными постановками и попробовать блюда по старинным рецептам. Помимо этого, в Волжском состоится спортивный праздник Ultra 100, а в Камышине пройдет арбузный фестиваль «Зело отменный плод!». Для любителей казачьей культуры пройдет праздник «Славьтесь, славьтесь, казаки!» в станице Преображенской.

Сентябрь начнется с крупнейшего в регионе молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который станем по счету уже пятым. В Средней Ахтубе организуют гастрофестиваль «Ахтубинский помидор», а в Серафимовиче – «Усть‑Медведицкую ярмарку». В Урюпинске пройдет фестиваль «Шоу Царя Подсолнуха». Месяц закроет фестиваль «Дубовская лоза».

Традиционно в октябре в станице Клетской состоится мероприятие «Дни памяти Василия Шукшина», а в ноябре волгоградцев приглашают в ботсад на «Бал хризантем». Закончит насыщенный на мероприятия год в декабре фестиваль в Волжском «Мороз 100. Лед в огне».