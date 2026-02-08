Волгоградцы рискуют остаться без газа с 1 марта





В России с 1 марта будут расширены полномочия газовых служб. Теперь специалисты смогут прекращать подачу газа в связи с недопуском волгоградцами работников в квартиру для проверок.

— Вступают в силу изменения, которые расширяют полномочия газовых служб и делают принцип «безопасность превыше всего» практической реальностью, — рассказал в своем Telegram-канале зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По мнению законодателей, данная мера поможет минимизировать риски для самого владельца жилья и других собственников.

Напомним, с 1 марта также увеличится стоимость технического обслуживания газового оборудования в Волгоградской области. Согласно новым правилам, договор поставки газа для коммунально-бытовых нужд, договор о техобслуживании и ремонте газового оборудования можно будет заключить в электронной форме или через МФЦ.