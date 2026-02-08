В Волгограде не нашли подрядчика на ремонт колледжа за 123 млн

Открытый конкурс на капитальный ремонт главного корпуса Волгоградского технического колледжа не состоялся из-за отсутствия желающих освоить 123 миллиона 270 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на конкурс не было подано ни одной заявки.