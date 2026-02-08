В Волгограде не нашли подрядчика на ремонт колледжа за 123 млн

Открытый конкурс на капитальный ремонт главного корпуса Волгоградского технического колледжа не состоялся из-за отсутствия желающих освоить 123 миллиона 270 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на конкурс не было подано ни одной заявки.
Как сообщало ИА «Высота 102», технический колледж в Краснооктябрьском районе планировали отремонтировать в рамках федеральной программы капремонта ссузов. Степень износа главного корпуса составляет свыше 45%.
В здании хотели поменять системы отопления, водо- и электроснабжения, а также произвести косметический ремонт и заменить окна. Кроме того, планировалось укрепить отмостку, отремонтировать кровлю здания и полы.
Напомним, на территории колледжа в будущем должен появиться студенческий кампус.