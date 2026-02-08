Андрей Семёнов отправился на просмотр в «Камаз»





Бывший защитник «Ротора», 33-летний Андрей Семёнов, с который «Ротор» прервал отношения в текущее межсезонье, прибыл в расположение набережночелнинского «Камаза». Однако это не значит, что он заключит контракт с клубом. Пока его статус – «на просмотре». Он принял участие в товарищеском матче челнинцев с ульяновской «Волги», появившись на поле после перерыва и против «Графичара», выйдя на замену на 67-й минуте.

Напомним, за «Ротор» Семёнов сыграл 45 официальных матчей, 2 из которых в Кубке России. В этих играх Андрей отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. При этом он получил 8 желтых карточек. 39 раз он выходил в стартовом составе и 6 раз выходил на замену. 11 матчей просидел на скамейке запасных.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба СК «Ротор»