12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

 В ГД предложили ввести «адаптивный режим труда» для работников-интеллектуалов
В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий «адаптивный режим» вместо больничного для сотрудников организаций. Как сообщает ИА «СарИнформ», разработчики инициативы предлагают сохранять зарплату за россиянами, временно по состоянию здоровья не...
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Общество

Зимние забавы 2026: где и почем покататься в Волгограде и области

Общество 08.02.2026 09:01
0
08.02.2026 09:01


Нынешняя зима оказалась необычно богатой на снег. После недавней оттепели в регионе вновь прошел снегопад. А значит, зимние забавы – катание с  горок, на сноубордах, на коньках и ходьба на лыжах – снова в тренде. До весны еще целый месяц, поэтому  у тех, кто еще не проводил время в активном отдыхе, есть  время наверстать упущенное. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, где можно активно провести выходные и свободное время в Волгограде, Волжском и Урюпинске, и какие сейчас расценки на активный зимний отдых.  

Лыжи

В Волгограде есть единственное место, где работает прокат зимней амуниции для лыжников. Это – Комсомольский сад в Центральном районе. Прокат открыт в деревянном срубе прямо за сценой. 

Лыжи предлагаются современные, новые. От метра до двух с лишним метров – на любой рост, с фирменными креплениями NNN,  в комплекте с лыжными палками и ботинками от 32 до 45-го размера,  чтобы покататься можно было всей семьёй.

Стоимость проката комплекта из лыж, одноразовых носков, ботинок, палок составляет 500 рублей в час. Два часа будут стоить 800 рублей, три часа – 1000 и 4 часа – 1200 рублей. Можно взять оборудование и на сутки за 2 тысячи рублей и отправиться погонять на Верблюд или на Горную Поляну. Можно – и в самом парке, где пробили лыжню на 2 и на 5 километров. 

Горнолыжные склоны

В Урюпинске после двухгодичного перерыва, вызванного бесснежными зимами, работает горнолыжный склон «Хоперский снег». Время работы склона на 2026 год: будние дни: с 17:00 до 22:00, выходные дни: с 11-00 до 22:00 (технический перерыв с 17-00 до 17-30).

Цены:

- Подъемник плюс Сноутьюб (ватрушка) 3 часа - 500 рублей.

<>- Со своим сноутьюбом 3 часа - 400 рублей.

- Подъёмник со своим горнолыжным снаряжением или сноубордом - 400 рублей (3 часа). Либо 600 рублей весь день.

- Прокат: Сноуборд , лыжи 600р. - 3 часа.

- Горнолыжный спуск работает  и в Волгограде в районе Горной Поляны. В центре «O2» есть тюбинговый спуск для взрослых и детей, лыжный спуск, бугельный подъемник, прокат снаряжения, включая тюбинги и лыжи. Объект функционирует каждый день с 10 часов до 20-00 ч. Однако бугельный подъемник и лыжный спуск могут не работать, надо дополнительно узнавать. 

Тарифы на один день:

- Красный - гостевой вход (без катания) - 400 руб.

- Зеленый (с 7 лет) - вход+прокат тюба (разрешено катание только на тюбах Центра) - 1 000 руб.

- Синий - вход на лыжный спуск при условии его работы - 800 руб. 

- Фиолетовый- вход на лыжный спуск+бугель - 1 000 руб (также при условии его работы).

Горки

В ЦПКиО Волгограда можно покататься с горок. Цены: будни — 450 руб; выходные и праздничные дни — 500 руб. Сопровождение (от 5 до 12 лет обязательно сопровождение) — плюс 100 руб к стоимости. Сопровождающим может быть только лицо, достигнувшее совершеннолетия.

Для льготных групп (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры, семьи участников СВО) — 300 руб (оформляется через кассу);

Сопровождение по льготному – 100 рублей (оформляется на 12 часов при предъявлении подтверждающих документов.);

Студенческий — 400 руб/будни, 450 руб/выходные (оформляется на 12 часов при предъявлении подтверждающих документов.);

Аренда тюбинга (на сеанс) – 200 руб.

Катки

Один из самых крупных ледовых катков – «Лагуна» - функционирует в ЦПКиО. 

Стоимость:

— Дневной билет — 500 руб,

— Вечерний билет — 600 руб,

— Любой сеанс в выходные и праздники — 600 руб,

— Студенческий — 450 руб — дневной сеанс, 500 руб — вечерний сеанс, выходные, праздничные дни (оформляется через кассу),

— Сопровождение (с 3 до 12 лет обязательно сопровождение) — плюс 100 руб к стоимости. Сопровождающим может быть только лицо, достигнувшее совершеннолетия.

— Аренда коньков (на сеанс) — 200 руб,

— Инструктор (30 минут) — 500 руб,

— Для льготных групп (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры, семьи участников СВО) — дневной сеанс 350 руб, вечерний/выходные/праздничные дни — 400 руб (оформляется через кассу


В центре Волгограда в парке «Раздолье» работает еще один каток на открытом воздухе. 

Стоимость входа: 

- Взрослый — 400 ₽

- Детский (3–16 лет) — 300 ₽

- Студенческий — 350 ₽

- Льготный — 250 ₽

- Аренда коньков — 150 ₽ за сеанс

Катки функционируют и в других районах Волгограда. 

Краснооктябрьский район

Ледовый каток в парке Гагарина работает с 11.00 до 22.00 по погоде. Есть музыка, освещение, прокат коньков. Цена катания со своими коньками в будни: взрослые – 200 руб., дети до 12 лет – 150. В выходные: взрослые – 300 рублей, дети – 250. Билет с прокатом коньков в будни: 250 рублей в час, детям – 150 в час. В выходные: взрослые – 300, дети – 250 в час.

Дзержинский район

Крытый ледовый каток «Новое поколение» на Семи Ветрах на улице 8-й Воздушной армии, 7 

Работает в пятницу и в выходные дни. Стоимость: билет на часовой сеанс взрослый – 400 руб., подросткам (с 12 до 18 лет) и студентам – 350, детям до 12 лет – 300. Прокат коньков на час – 200 руб., заточка коньков – 300.

Ледовый каток возле ТРЦ «Парк Хаус», Семь Ветров, бульвар 30-летия Победы, 21 работает в будни - с 11.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 22.00. Вход со своими коньками: взрослые - 300 руб., дети – 200. Цена проката коньков: в будни детям до 7 лет - 250 руб. в час, от 7 лет и старше - 300 в час; в выходные и праздничные дни: дети - 300 в час, от 7 лет и старше - 350.

Ворошиловский район

Каток в сквере Саши Филиппова работает с 10.00 до 21.00 в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры). 


Советский район

Каток у ТРЦ «Акварель функционирует с 10.00 до 21.00 в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры). В выходные дни покататься стоит 300 руб., в новогодние праздники - 350, льготникам – 150, а в новогодние праздники - 200. Прокат коньков – 150 руб.

Красноармейский район

На ледовой арене на ул. Хабаровская, 10 ежедневно работает крытый каток с искусственной заморозкой льда, есть хоккейная коробка, секции.

Стоимость на сеанс до 90 минут: взрослый от 18 лет – 400 руб., подростки 12-18 лет – 350, дети до 12 лет – 300 руб. Прокат коньков на сеанс – 200 руб., помощник фигуриста – 200, заточка – 300, камера хранения - 50. Есть месячные абонементы.

Каток в СК «Каустик» открыт в будние дни в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры). В выходные дни покататься стоит 300 рублей, прокат коньков – 150 руб.

Волжский 

Каток в парке «Волжский «FamilyPark» на  пр. Ленина, 90 функционирует при минусовой температуре в будние и выходные дни. Цена за сеанс со своими коньками в будни взрослым – 350 руб., детям – 250; в выходные – 400 взрослым, 300 - детям. Прокат коньков: взрослым 200 руб., детям – 150. 

Ледовая арена Волжский на пр. Ленина, 361 работает ежедневно. Цена часа катания: взрослым - 450 руб., детям до 13 лет – 300, детям с 14 лет и студентам – 350. Прокат коньков - 250 руб. на час, помощник фигуриста – 150/200, инструктор - 2000. До 7 лет вход только с сопровождающим.

Также в Волжском функционируют открытые коньки в парках «Гидростроитель» и «Новый город».

Фото Фото «Хоперский склон», ДК «Гидростроитель», Центральный парк, Комсомольский сад.

Движение поездов на перегоне «Качалино-Котлубань» восстановлено после схода вагоновСмотреть фотографии
 