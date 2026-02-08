Зимние забавы 2026: где и почем покататься в Волгограде и области





Нынешняя зима оказалась необычно богатой на снег. После недавней оттепели в регионе вновь прошел снегопад. А значит, зимние забавы – катание с горок, на сноубордах, на коньках и ходьба на лыжах – снова в тренде. До весны еще целый месяц, поэтому у тех, кто еще не проводил время в активном отдыхе, есть время наверстать упущенное.

Корреспонденты ИА «Высота 102» выяснили, где можно активно провести выходные и свободное время в Волгограде, Волжском и Урюпинске, и какие сейчас расценки на активный зимний отдых.





Лыжи

В Волгограде есть единственное место, где работает прокат зимней амуниции для лыжников. Это – Комсомольский сад в Центральном районе. Прокат открыт в деревянном срубе прямо за сценой.

Лыжи предлагаются современные, новые. От метра до двух с лишним метров – на любой рост, с фирменными креплениями NNN, в комплекте с лыжными палками и ботинками от 32 до 45-го размера, чтобы покататься можно было всей семьёй.

Стоимость проката комплекта из лыж, одноразовых носков, ботинок, палок составляет 500 рублей в час. Два часа будут стоить 800 рублей, три часа – 1000 и 4 часа – 1200 рублей. Можно взять оборудование и на сутки за 2 тысячи рублей и отправиться погонять на Верблюд или на Горную Поляну. Можно – и в самом парке, где пробили лыжню на 2 и на 5 километров.





Горнолыжные склоны

В Урюпинске после двухгодичного перерыва, вызванного бесснежными зимами, работает горнолыжный склон «Хоперский снег». Время работы склона на 2026 год: будние дни: с 17:00 до 22:00, выходные дни: с 11-00 до 22:00 (технический перерыв с 17-00 до 17-30).

Цены:

- Подъемник плюс Сноутьюб (ватрушка) 3 часа - 500 рублей.

<>- Со своим сноутьюбом 3 часа - 400 рублей.

- Подъёмник со своим горнолыжным снаряжением или сноубордом - 400 рублей (3 часа). Либо 600 рублей весь день.

- Прокат: Сноуборд , лыжи 600р. - 3 часа.

- Горнолыжный спуск работает и в Волгограде в районе Горной Поляны. В центре «O2» есть тюбинговый спуск для взрослых и детей, лыжный спуск, бугельный подъемник, прокат снаряжения, включая тюбинги и лыжи. Объект функционирует каждый день с 10 часов до 20-00 ч. Однако бугельный подъемник и лыжный спуск могут не работать, надо дополнительно узнавать.

Тарифы на один день:

- Красный - гостевой вход (без катания) - 400 руб.

- Зеленый (с 7 лет) - вход+прокат тюба (разрешено катание только на тюбах Центра) - 1 000 руб.

- Синий - вход на лыжный спуск при условии его работы - 800 руб.

- Фиолетовый- вход на лыжный спуск+бугель - 1 000 руб (также при условии его работы).





Горки

В ЦПКиО Волгограда можно покататься с горок. Цены: будни — 450 руб; выходные и праздничные дни — 500 руб. Сопровождение (от 5 до 12 лет обязательно сопровождение) — плюс 100 руб к стоимости. Сопровождающим может быть только лицо, достигнувшее совершеннолетия.

Для льготных групп (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры, семьи участников СВО) — 300 руб (оформляется через кассу);

Сопровождение по льготному – 100 рублей (оформляется на 12 часов при предъявлении подтверждающих документов.);

Студенческий — 400 руб/будни, 450 руб/выходные (оформляется на 12 часов при предъявлении подтверждающих документов.);

Аренда тюбинга (на сеанс) – 200 руб.





Катки

Один из самых крупных ледовых катков – «Лагуна» - функционирует в ЦПКиО.

Стоимость:

— Дневной билет — 500 руб,

— Вечерний билет — 600 руб,

— Любой сеанс в выходные и праздники — 600 руб,

— Студенческий — 450 руб — дневной сеанс, 500 руб — вечерний сеанс, выходные, праздничные дни (оформляется через кассу),

— Сопровождение (с 3 до 12 лет обязательно сопровождение) — плюс 100 руб к стоимости. Сопровождающим может быть только лицо, достигнувшее совершеннолетия.

— Аренда коньков (на сеанс) — 200 руб,

— Инструктор (30 минут) — 500 руб,

— Для льготных групп (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, пенсионеры, семьи участников СВО) — дневной сеанс 350 руб, вечерний/выходные/праздничные дни — 400 руб (оформляется через кассу





В центре Волгограда в парке «Раздолье» работает еще один каток на открытом воздухе.

Стоимость входа:

- Взрослый — 400 ₽

- Детский (3–16 лет) — 300 ₽

- Студенческий — 350 ₽

- Льготный — 250 ₽

- Аренда коньков — 150 ₽ за сеанс

Катки функционируют и в других районах Волгограда.

Краснооктябрьский район

Ледовый каток в парке Гагарина работает с 11.00 до 22.00 по погоде. Есть музыка, освещение, прокат коньков. Цена катания со своими коньками в будни: взрослые – 200 руб., дети до 12 лет – 150. В выходные: взрослые – 300 рублей, дети – 250. Билет с прокатом коньков в будни: 250 рублей в час, детям – 150 в час. В выходные: взрослые – 300, дети – 250 в час.

Дзержинский район

Крытый ледовый каток «Новое поколение» на Семи Ветрах на улице 8-й Воздушной армии, 7

Работает в пятницу и в выходные дни. Стоимость: билет на часовой сеанс взрослый – 400 руб., подросткам (с 12 до 18 лет) и студентам – 350, детям до 12 лет – 300. Прокат коньков на час – 200 руб., заточка коньков – 300.

Ледовый каток возле ТРЦ «Парк Хаус», Семь Ветров, бульвар 30-летия Победы, 21 работает в будни - с 11.00 до 21.00, в выходные - с 10.00 до 22.00. Вход со своими коньками: взрослые - 300 руб., дети – 200. Цена проката коньков: в будни детям до 7 лет - 250 руб. в час, от 7 лет и старше - 300 в час; в выходные и праздничные дни: дети - 300 в час, от 7 лет и старше - 350.

Ворошиловский район

Каток в сквере Саши Филиппова работает с 10.00 до 21.00 в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры).

Советский район

Каток у ТРЦ «Акварель функционирует с 10.00 до 21.00 в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры). В выходные дни покататься стоит 300 руб., в новогодние праздники - 350, льготникам – 150, а в новогодние праздники - 200. Прокат коньков – 150 руб.

Красноармейский район

На ледовой арене на ул. Хабаровская, 10 ежедневно работает крытый каток с искусственной заморозкой льда, есть хоккейная коробка, секции.

Стоимость на сеанс до 90 минут: взрослый от 18 лет – 400 руб., подростки 12-18 лет – 350, дети до 12 лет – 300 руб. Прокат коньков на сеанс – 200 руб., помощник фигуриста – 200, заточка – 300, камера хранения - 50. Есть месячные абонементы.

Каток в СК «Каустик» открыт в будние дни в зависимости от погоды. Цена катания в будние дни со своими коньками (время не ограничено) – 250 руб., льготный – 150 руб. (из многодетных семей, инвалиды, пенсионеры). В выходные дни покататься стоит 300 рублей, прокат коньков – 150 руб.





Волжский

Каток в парке «Волжский «FamilyPark» на пр. Ленина, 90 функционирует при минусовой температуре в будние и выходные дни. Цена за сеанс со своими коньками в будни взрослым – 350 руб., детям – 250; в выходные – 400 взрослым, 300 - детям. Прокат коньков: взрослым 200 руб., детям – 150.

Ледовая арена Волжский на пр. Ленина, 361 работает ежедневно. Цена часа катания: взрослым - 450 руб., детям до 13 лет – 300, детям с 14 лет и студентам – 350. Прокат коньков - 250 руб. на час, помощник фигуриста – 150/200, инструктор - 2000. До 7 лет вход только с сопровождающим.

Также в Волжском функционируют открытые коньки в парках «Гидростроитель» и «Новый город».

Фото Фото «Хоперский склон», ДК «Гидростроитель», Центральный парк, Комсомольский сад.