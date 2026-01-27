Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Федеральные новости
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

27.01.2026 17:10
27.01.2026 17:10


Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в закон «О связи» подготовило правительство. 

Операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ. Целью меры названа «защита граждан и государства от угроз безопасности». Случаи, когда такие угрозы могут возникать, должны быть описаны в президентском указе или отдельном постановлении правительства. При этом операторы связи будут освобождены от материальной ответственности за такие отключения.

В  пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму. А реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, утверждают авторы законопроекта.

По словам замглавы Минцифры Ивана Лебедева, необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов, подчеркнул он.

Напомним, в Волгоградской области уже почти три месяца не работает мобильный интернет. Это объясняют мерами безопасности, однако такие ограничения вызывают недовольство у пользователей.

Как сообщало V102.RU, двое волгоградцев подавали иск в Краснооктябрьский районный суд Волгограда с требованием возмещения морального вреда за неработающий мобильный интернет к одному из операторов сотовой связи, однако иск был отклонен.

18:26
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы
18:17
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска
17:29
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столовая
17:10
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
16:12
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда
15:45
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице Фадеева
15:31
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием Белкиным
15:09
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и туманов
15:05
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»
14:32
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроков
14:19
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позиции
14:09
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банка
14:02
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»
13:47
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своих
12:58
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работника
12:41
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентов
11:57
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВО
11:56
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцу
11:37
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным парком
11:18
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над Волгоградом
11:13
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидов
10:57
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжа
10:19
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. Фадеева
10:18
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопада
10:18
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге
10:06
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублей
09:18
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской области
09:14
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплю
08:48
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупцией
08:20
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы России
 