



Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК. Поправки в закон «О связи» подготовило правительство.

Операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ. Целью меры названа «защита граждан и государства от угроз безопасности». Случаи, когда такие угрозы могут возникать, должны быть описаны в президентском указе или отдельном постановлении правительства. При этом операторы связи будут освобождены от материальной ответственности за такие отключения.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму. А реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, утверждают авторы законопроекта.

По словам замглавы Минцифры Ивана Лебедева, необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов, подчеркнул он.

Напомним, в Волгоградской области уже почти три месяца не работает мобильный интернет. Это объясняют мерами безопасности, однако такие ограничения вызывают недовольство у пользователей.

Как сообщало V102.RU , двое волгоградцев подавали иск в Краснооктябрьский районный суд Волгограда с требованием возмещения морального вреда за неработающий мобильный интернет к одному из операторов сотовой связи, однако иск был отклонен.



