Ночевки в хостелах и гостиницах Волгограда подорожали до 4%

В Волгограде вновь выросла стоимость проживания в местах размещения. По данным Волгоградстата, средняя стоимость ночевки в хостеле теперь составляет 1021 рубль, что на 4% больше, чем было на предыдущей неделе. Номера в трехзвездочных отелях подорожали до 2385 рублей (+2,22%). Проживание в четырех и пятизвездочных гостиницах стоит теперь 3245 рублей, что на 2,06% выше, чем было на предыдущей неделе. А вот сутки в мотеле стали обходиться дешевле на 1,5% (1738 рублей).