



В Волгограде в январе стоимость квадратного метра в новостройке достигла 130 тысяч рублей. Как рассказали специалисты сервиса Поиск Яндекс, по сравнению с декабрем стоимость метра выросла на 1,1%.

Средняя стоимость квартиры в новом жилье в городе-герое составила 5,8 млн рублей, что является самым низким показателем среди городов-миллионников. Медианная площадь квартиры составила 42,9 квадратных метра.

Отмечается, что в среднем в крупных городах стоимость квадратного метра по сравнению с предыдущими показателями увеличилась на 1,7% и составила 204 тысячи рублей.