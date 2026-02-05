



Правительство России сократило сроки ожидания медпомощи для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистое заболевание. Как сообщает ИА «Высота 102», принять волгоградцев с жалобами «на сердце» врачи обязаны в течение трех дней.

Данное требование предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2025 г. № 2188. После приема специалиста в районной поликлинике пациент должен быть обследован в 7-дневный срок. За семь рабочих дней должны быть проведены все назначенные диагностические исследования, включая компьютерную томографию.

К слову, как уточняют авторы системы ГАРАНТ, в 2026 году для пациентов с подозрением на онкологию сохраняются такие сроки оказания медпомощи. Волгоградцев с подозрением на злокачественную опухоль врач должен принять в ближайшие 3 рабочих дня, а все назначенные специалистом лабораторные и иные диагностические исследования, в том числе КТ, должны быть проведены не позднее 7 рабочих дней. В течение 10 дней – не позднее 3 рабочих дней после всех анализов – онкопациента должны оформить на диспансерное наблюдение.