Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Общество

Волгоградцам с жалобами на сердце объяснили, в какой срок их должен принять врач

Общество 05.02.2026 06:24
0
05.02.2026 06:24


Правительство России сократило сроки ожидания медпомощи для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистое заболевание. Как сообщает ИА «Высота 102», принять волгоградцев с жалобами «на сердце» врачи обязаны в течение трех дней. 

Данное требование предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2025 г. № 2188.   После приема специалиста в районной поликлинике пациент должен быть обследован в 7-дневный срок. За семь рабочих дней должны быть проведены все назначенные диагностические исследования, включая компьютерную томографию.   

К слову, как уточняют авторы системы ГАРАНТ, в 2026 году для пациентов с подозрением на онкологию сохраняются такие сроки оказания медпомощи. Волгоградцев с подозрением на злокачественную опухоль врач должен принять в ближайшие 3 рабочих дня, а все назначенные специалистом лабораторные и иные диагностические исследования, в том числе КТ, должны быть проведены не позднее 7 рабочих дней. В течение 10 дней – не позднее 3 рабочих дней после всех анализов – онкопациента должны оформить на диспансерное наблюдение.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.02.2026 07:42
Общество 05.02.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2026 07:25
Общество 05.02.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2026 06:24
Общество 05.02.2026 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.02.2026 05:48
Общество 05.02.2026 05:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 21:15
Общество 04.02.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 20:59
Общество 04.02.2026 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 20:37
Общество 04.02.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 18:50
Общество 04.02.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 17:44
Общество 04.02.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 17:10
Общество 04.02.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 16:16
Общество 04.02.2026 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:58
Общество 04.02.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:38
Общество 04.02.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:16
Общество 04.02.2026 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 13:09
Общество 04.02.2026 13:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:42
В Волгоградской области 5 февраля сбили 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:25
В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочийСмотреть фотографии
06:56
Волгоградстат: говядина, рыба и овощи подорожали в регионеСмотреть фотографии
06:24
Волгоградцам с жалобами на сердце объяснили, в какой срок их должен принять врачСмотреть фотографии
06:06
Росстат зафиксировал «копеечный» рост цен на бензин в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:52
В Волгограде у владельца КАМАЗ отсудили 200 тысяч за сброс отходовСмотреть фотографии
05:48
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 5 февраляСмотреть фотографии
21:34
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 годуСмотреть фотографии
20:59
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на ШтеменкоСмотреть фотографии
20:37
Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возрастаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в РумынииСмотреть фотографии
19:37
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговорСмотреть фотографии
18:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
 