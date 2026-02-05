В аэропорту Волгограда 5 февраля задержаны 6 рейсов

В аэропорту Волгограда 5 февраля зафиксированы задержки рейсов. По данным электронного табло воздушной гавани, смещено время вылета двух самолетов в Москву и одного - в Санкт-Петербург. Так, один из бортов отправится в столицу в 16-30 ч. вместо 10-30 ч. Еще один самолет вылетит в Москву в 12-40 вместо 11-20 ч. Время вылета самолета в Санкт-Петербург перенесено с 12-30 ч. на 14-30 ч. Соответственно, воздушные суда из российских столиц также с опозданием приземлятся в Волгограде.