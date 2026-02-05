



В Иловлинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi и грузовым автомобилем FAW. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, трагедия произошла на 881 км ФАД Р-22 «Каспий» «Тамбов-Волгоград-Астрахань».

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области