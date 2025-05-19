



Волгоградский экскурсовод Маргарита Пронина вместе с матерью погибли в ночь на 19 мая в лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика в Калмыкии. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградки направлялись в Астрахань – на выпускной сына Маргариты. Трагическим известием поделились коллеги погибшей в сообществе «‎Гиды России».

Как ранее сообщалось информагентством, ДТП произошло в 02:10 на 1211-м километре ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Юстинском районе Калмыкии. Следовавший из Волгограда в Астрахань рейсовый микроавтобус под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области врезался в грузовик ФАВ. Автокатастрофа унесла жизни четырех жителей Волгоградской области. В их числе, как выяснилось, оказалась и Маргарита Пронина с мамой.

– Сегодня в аварии автобуса Волгоград-Астрахань вместе со своей мамой погибла наша экскурсовод Пронина Маргарита! У нее остался сын, который заканчивает институт в Астрахани. Маргарита с мамой ехала к нему на выпускной. Других родственников у парня нет, -сообщили печальную новость в сообществе.

В настоящее время, по словам коллег Маргариты, ее сыну необходима поддержка, в том числе, и материальная. Других родственников у парня больше нет. Более подробная информация о сборе помощи – в «ВКонтакте».

Фото: Маргарита Пронина / t.me