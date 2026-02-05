В Волгоградской области 20 депутатов досрочно лишили полномочий





1,5 тысячи фактов предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера было выявлено в Волгоградской области в 2025 году. Такие данные прозвучали на коллегии по итогам работы надзорного органа. За игнорирование соответствующей антикоррупционной обязанности досрочно прекращены полномочия 20 депутатов органов местного самоуправления. В 2025 году прокурорами предъявлено 96 исков на сумму свыше 136,5 млн рублей в рамках взыскания ущерба, причиненного актами коррупции.

Всего в 2025 году в органы прокуратуры Волгоградской области поступило почти 115 тыс. обращений. Более чем на 10% возросло число заявлений, разрешенных непосредственно прокурорами (64,5 тыс.), каждое пятое потребовало принятия мер реагирования.

Какие еще результаты работы прокуратуры Волгоградской области?



Защищены права 115 участников СВО и членов их семей. В сфере защиты трудовых прав граждан выплачены долги по зарплате на сумму свыше 30 млн рублей, восстановлены права 3 тыс. работников.



Прокурорское вмешательство способствовало обеспечению техническими средствами реабилитации более 130 инвалидов, пресечены нарушения при выплате пенсий и пособий, предоставлении мер государственной поддержки.



Надзорными мерами обеспечивалось право жителей региона на получение качественной медицинской помощи и своевременное обеспечение лекарственными препаратами. По итогам рассмотрения актов реагирования, адресованных главным врачам медицинских учреждений и руководителю комитета здравоохранения области, восстановлены прав более 1 тыс. пациентов.