



5 февраля в администрации Волгоградской области прошло совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона обсудил с руководством профильных комитетов текущие бюджетные условия, экономическую обстановку, выполнение социальных обязательств и потребовал от чиновников строгой финансовой дисциплины.

- Бюджет Волгоградской области на 2026 год и среднесрочный период 2027-2028 годов сформирован в непростых экономических условиях, на фундаменте консервативных сценариев планирования и прогнозирования, что требует от руководителей всех уровней более ответственного отношения к принятию решений по использованию бюджетных средств, максимального соблюдения финансовой дисциплины и контроля на всех этапах реализации задач, - подчеркнул руководитель.

Губернатор также отметил, что при подготовке бюджета была проделана колоссальная работа, в результате которой финансовый документ удалось сбалансировать. Он учитывает выполнение социальных обязательств перед гражданами и предусматривает задел для решения задач развития региона, но при этом консервативен и опирается на реальную экономическую обстановку.

Фото: администрация Волгоградской области