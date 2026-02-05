Поезда в Волгоградскую область задерживаются из-за ЧП под Тамбовом

В РЖД объявили о задержке движения поездов, направлявшихся в Волгоградскую область. По данным ведомства, сбой в расписании коснулся 16 пассажирских составов, в том числе поезда №2 Москва-Волгоград и поезда №380 Москва-Камышин.

Накануне на станции Кочетовка в Тамбовской области произошло возгорание в результате схода вагонов грузового поезда. Также горели цистерны в Мичуринске. В РЖД заявили о направлении пассажирских составов через грузовой парк станции на время восстановительных работ. Для перевозки пассажиров также используется автомобильный транспорт. В ведомстве также заверили, что предпринимают все меры для сохранения комфортных условий для пассажиров.

