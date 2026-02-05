



Учёные ИКИ РАН предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки. Накануне Землю задело облако плазмы, выброшенным мощнейшей вспышкой 2 февраля. Солнечный ветер спровоцировал цепную реакцию в магнитосфере нашей планеты. В настоящее время уже фиксируется 5-балльная магнитная буря, однако ситуация может усугубиться уже через несколько часов.

- Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца, - сообщили в ИКИ РАН.

Из-за происходящего ещё накануне вечером фиксировался массовый сбой в работе коммуникационных спутников, сейчас же над Канадой и Америкой отмечаются сильнейшие по интенсивности северные сияния. При этом их область оказалась значительно смещена к экватору. Эпицентр фиксируется между 45 и 50 параллелью северной широты, а в целом шанс увидеть северное сияние сейчас есть у жителей Северной Америки, находящихся до 55 параллели.

Будут ли северные сияния видны в России, пока неизвестно. Прогноз в настоящее время обновляется. Многое зависит от того, насколько облако солнечной плазмы задержится у нашей планеты.

- Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть страны, - подчеркнули учёные.

Отметим, в случае если полярные сияния не растратят силу, у жителей Волгоградской области есть все шансы их увидеть. Через регион как раз проходит 50-я параллель северной широты.

Фото из архива ИА «Высота 102»