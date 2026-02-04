



В Волгограде на фоне морозов и нерасторопности управляющих компаний продолжается череда серьёзных коммунальных происшествий в жилом фонде. Вслед за аварией на ул. Дегтярёва батареи начали разрываться и в бывшем семейном общежитии по адресу ул. Таращанцев, д. 32. В результате произошедшего кипяток затопил первый этаж здания.







- Всё началось где-то с 29 января. У нас в подвале прорвало сети отопления. Постепенно его начало затапливать кипятком. Сразу же обратились в управляющую компанию, но вот уже идёт пятый день, но никто в дом так и не приехал. Вдобавок в ночь со 2 на 3 февраля у нас разорвало стояк отопления в подъезде на первом этаже. Коридор и все помещения затопило кипятком. Сидим в квартирах, ни зайти – ни выйти. Разве что из окон прыгать. Опять звонили в УК – реакции никакой нет. Обращались на 112 с просьбой, чтобы спасатели хотя бы приехали, помогли нам выбраться. Но и там от нас отмахнулись. Говорят, что все коммунальные проблемы лишь головная боль обслуживающей организации. Но что делать, если там на наши заявки никто не реагирует, а мы элементарно не можем даже покинуть дом? - задаётся вопросом жительница МКД.

В настоящее время собственники, чтобы выйти на улицу, были вынуждены выбивать пожарные выходы.

- У нас центральный вход и два пожарных выхода. Последними никто не пользовался. Ключей, естественно, ни у кого нет. Сейчас мужики пошли, будут пытаться выбивать двери. Дышать становится всё тяжелее. Я живу на втором этаже, но пар добрался и до нас. Он прямиком с первого этажа поднимается к нам. Дышать трудно даже в жилых комнатах. Воздух переувлажненный и перегретый. Стены все в конденсате. В некоторых помещениях начала отваливаться штукатурка, - продолжила волгоградка.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в управляющую компанию УК «Волжский край» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации уточнили, что авария действительно в доме серьёзная, но специалисты уже работают на месте.

- Сейчас мода какая-то странная пошла, вместо того чтобы звонить в диспетчерскую, люди обращаются на «Высоту 102». Авария действительно в доме произошла и довольно серьёзная. Но насчёт всего остального жители сильно преувеличивают. Наша бригада уже несколько часов на месте. Выход из здания свободный. Рассчитываем в скором времени устранить последствия аварии и восстановить теплоснабжение дома, - сообщила представитель УК «Волжский край».

Кроме того, коммунальщики обратили внимание, что дом сам по себе сложный и получили они его «в нагрузку» по предписанию городских властей.

- Жители утверждают, что авария в подвале произошла пять дней назад, но тогда мы этот дом ещё не обслуживали. Сейчас начнём всё приводить в порядок. Что касается проблем с передачей заявок, то их быть не должно. Иногда, правда, из-за перебоев в работе сотовой связи облачный сервис подвисает, но это быстро проходит. Все заявки фиксируются нашим сотрудником. Кстати, по адресу ул. Таращанцев, 32 информация о ЧП к нам поступила не от жильцов, а из МБУ ЖКХ района.

По данным Госжилнадзора, на 17:00 3 февраля авария в МКД была полностью устранена.

- Управляющей организацией ООО УК «Волжский край» выполнены работы по устранению аварийной ситуации на общедомовой системе отопления МКД — произведена замена участка трубы и отопительного прибора. В настоящее время подача коммунального ресурса по отоплению возобновлена. Система электроснабжения МКД находится в исправном работоспособном состоянии — коммунальная услуга по электроснабжению предоставляется в полном объеме, - подчеркнули в надзорном органе.

Фото сгенерировано ИИ / Kandinsky, видео снято жителями дома