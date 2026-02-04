9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и области





В Волгоградской области 4 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ было уничтожено девять украинских дронов. По данным МО РФ, атаку на регион военные отражали в период с 08.00 до 14.00.

Всего над регионами России в указанный период времени был ликвидирован 21 беспилотник. Девять вражеских БПЛА сбито также над территорией Белгородской области, два – над Ростовской и один – над Курской областями.

Напомним, утром 4 февраля губернатор Волгоградской области сообщал об отражении атаки на южной окраине Волгограда. По информации главы региона, никто из людей не пострадал, инфраструктура не повреждена.

В связи с работой ПВО учеников школы №64 в Красноармейском районе Волгограда проводили утром в укрытие – спустя непродолжительное время дети вернулись к занятиям.