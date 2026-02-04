В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный бар





В Волгограде выставлен на продажу скандальный фастфуд-бар, расположенный на проспекте Ленина. Информация о продаже объекта за 5 миллионов 990 тысячи рублей появилась на популярном сайте объявлений.

Заведение «Мама, буду поздно» проработало всего несколько месяцев и в настоящее время не функционирует. Эпатажность бара выразилась в установке голых манекенов, которые после возмущения общественности все-таки потом прикрыли.



Собственник заведения утверждает, что в бизнес было вложено 22 миллиона рублей. Прибыль бара, где могут провести время одновременно около 80 человек, владелец оценивает в 1930 тысячи рублей, а расходы – в 1830 тысячи рублей. При этом бар арендовал помещение. На аренду тратилось 220 тысяч рублей.