



Сотрудники Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ приняли участие в III слете работающей молодежи Южного федерального округа. Как сообщает ИА «Высота 102», слет объединил молодых специалистов предприятий и организаций и стал площадкой для открытого общения, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов общественной работы.

По словам председателя Волгоградского областного Совета профсоюзов Татьяны Гензе, современная молодежь – это будущие, инициативные и ответственные лидеры, способные отстаивать интересы трудящихся в новых экономических условиях.





Для участников подготовили насыщенную трехдневную программу: образовательные сессии, тематические дискуссии, интерактивные форматы и патриотические мероприятия.

– На слете молодые специалисты знакомились друг с другом, делились идеями и находили новые точки роста для своих предприятий и общественных проектов, – поделился впечатлениями Дмитрий Горбунов, специалист группы производственного обучения ВгАЗа, - и здесь главное - сплочение, обмен опытом работы и желание учиться чему-то новому.

Особый интерес у молодежи вызвали командные задания и живой диалог с экспертами. В интерактивной игре «Профсоюзный навигатор» команда, в составе которой были сотрудники ВгАЗа, заняла первое место, уверенно ответив на вопросы по трудовой тематике.

– Я первый раз на таком мероприятии. Все было организовано очень здорово. Я получил столько эмоций, что это событие надолго останется в памяти, – признается Сергей Стенягин, монтажник в цехе капитального ремонта электролизеров ВгАЗа.





Слет был приурочен к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве. Важным событием стало возложение цветов в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане - как знак уважения к подвигу защитников Сталинграда и напоминание о преемственности поколений.

Фото: Шуликин Ростислав