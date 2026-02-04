



В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров потребовал от муниципальных чиновников проверить отчёты УК об устранении последствий недавнего снегопада во дворах МКД. Провести ревизию расчистки территории глава региона поручил властям совместно с инспекторами ГЖИ.

- Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым даны поручения главам муниципальных образований совместно с госжилинспекциями и административными комиссиями осуществить контроль уборки и расчистки дворовых и придомовых территорий управляющими компаниями и принять меры по наведению порядка, - сообщили в пресс-службе руководителя.

Отметим, по данным на вечер 3 февраля только в Волгограде обслуживающие организации отчитались о расчистке 3,5 тыс. дворов. К работам были привлечены 1,6 тыс. дворников.

