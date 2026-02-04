Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворов

Общество 04.02.2026 11:30
0
04.02.2026 11:30


В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров потребовал от муниципальных чиновников проверить отчёты УК об устранении последствий недавнего снегопада во дворах МКД. Провести ревизию расчистки территории глава региона поручил властям совместно с инспекторами ГЖИ.

- Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым даны поручения главам муниципальных образований совместно с госжилинспекциями и административными комиссиями осуществить контроль уборки и расчистки дворовых и придомовых территорий управляющими компаниями и принять меры по наведению порядка, - сообщили в пресс-службе руководителя.

Отметим, по данным на вечер 3 февраля только в Волгограде обслуживающие организации отчитались о расчистке 3,5 тыс. дворов. К работам были привлечены 1,6 тыс. дворников.

Фото из архива ИА «Высота 102»

14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
 