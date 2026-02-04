В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворниками





В Волгограде по результатам инспекции 650 дворов нарушения в уборке придомовых территорий обнаружились на 140 придомовых территориях. По данным администрации Волгограда, частично выявленные недочеты уже устранены управляющими компаниями.

В мэрии напомнили, что, если коммунальщики не отреагируют на уведомление о необходимости более качественно проводить уборку дворов в течение суток, управляющие компании привлекаются к административной ответственности с максимальным штрафом в 300 тысячи рублей. А за систематическое неисполнение обязанностей УК могут лишить лицензии.

В администрации города также заявили, что на 4 февраля завершена уборка снега с входных групп и тротуаров во дворах, охватывающих более 4100 домов. В настоящее время на придомовых территориях УК продолжают работу по уборке снежных масс и обработке подходов к подъездам, тротуаров и прочих прилегающих к жилым зданиям участков.



