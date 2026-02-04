



В Волгограде экстренные службы опубликовали кадры спасения водителя грузовика. Мужчина оказался в плену кабины собственного автомобиля после тяжёлого ДТП.







- По прибытии спасателей на место установлено, что в грузовике «Hyundai» блокирован водитель. Спасателями пострадавший извлечён при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передан бригаде СМП, - сообщили в МУ «Служба спасения Волгограда».

Судя по опубликованным кадрам, грузовик на полном ходу врезался в опору ЛЭП.

Отметим, авария произошла накануне в Красноармейском районе по адресу ул. Менделеева, д. 165, во время сильного снегопада.

Фото и видео: МУ «Служба спасения Волгограда»