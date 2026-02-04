Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозов

В Волгоградской области провели оценку зимнестойкости озимых культур после морозов до -29 градусов. Как сообщили в региональном комитете сельского хозяйства, специалистами отмечено, что критических температур на глубине залегания узла кущения ниже –18°С не наблюдалось. Оценка зимостойкости растений на текущий момент удовлетворительная, отметили в облсельхозе. Результаты отращивания озимой пшеницы на жизнеспособность и степень интенсивности отрастания листовой пластины в лабораторных условиях также показали хорошие результаты (жизнеспособность составила до 98%, прирост листовой пластины за сутки составил от 1,5 до 2,75 см в зависимости от сроков сева). 

Специалисты сделали вывод, что озимые культуры, посеянные в оптимальные сроки, на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии.

Напомним, осенняя посевная кампания на территории Волгоградской области складывалась неравномерно из-за отсутствия в осенний период продуктивных осадков и недостаточной влагообеспеченности посевного слоя почвы. Предпринятыми усилиями удалось разместить озимые культуры под урожай 2026 года на площади 1523,1 тыс.га, что позволило выполнить согласованный Министерством сельского хозяйства РФ план озимого сева. 

Фото комитета сельского хозяйства Волгоградской области

14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаров
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворниками
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилей
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисы
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФО
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в Волжском
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасность
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборную
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банков
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворов
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. Таращанцев
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовика
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛА
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта
10:29
Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублей
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подписку
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризма
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛА
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцев
09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъекты
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозов
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный бар
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётов
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особи
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникаций
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛА
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасность
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий Губарев
 