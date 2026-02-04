В Волгоградской области провели оценку зимнестойкости озимых культур после морозов до -29 градусов. Как сообщили в региональном комитете сельского хозяйства, специалистами отмечено, что критических температур на глубине залегания узла кущения ниже –18°С не наблюдалось. Оценка зимостойкости растений на текущий момент удовлетворительная, отметили в облсельхозе. Результаты отращивания озимой пшеницы на жизнеспособность и степень интенсивности отрастания листовой пластины в лабораторных условиях также показали хорошие результаты (жизнеспособность составила до 98%, прирост листовой пластины за сутки составил от 1,5 до 2,75 см в зависимости от сроков сева).
Специалисты сделали вывод, что озимые культуры, посеянные в оптимальные сроки, на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии.
Напомним, осенняя посевная кампания на территории Волгоградской области складывалась неравномерно из-за отсутствия в осенний период продуктивных осадков и недостаточной влагообеспеченности посевного слоя почвы. Предпринятыми усилиями удалось разместить озимые культуры под урожай 2026 года на площади 1523,1 тыс.га, что позволило выполнить согласованный Министерством сельского хозяйства РФ план озимого сева.
Фото комитета сельского хозяйства Волгоградской области