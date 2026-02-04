В Волгоградской области провели оценку зимнестойкости озимых культур после морозов до -29 градусов. Как сообщили в региональном комитете сельского хозяйства, специалистами отмечено, что критических температур на глубине залегания узла кущения ниже –18°С не наблюдалось. Оценка зимостойкости растений на текущий момент удовлетворительная, отметили в облсельхозе. Результаты отращивания озимой пшеницы на жизнеспособность и степень интенсивности отрастания листовой пластины в лабораторных условиях также показали хорошие результаты (жизнеспособность составила до 98%, прирост листовой пластины за сутки составил от 1,5 до 2,75 см в зависимости от сроков сева).