Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛА

Оперативный штаб Волгоградской области 4 февраля напомнил, что в регионе действует ответственность за съемку применения и последствий атак БПЛА.

- Для обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области запрещены фотографирование, видео- и киносъемка, - уточнил оперштаб.

Запрещено снимать работу систем ПВО и радиоэлектронной борьбы; места нахождения и падения БПЛА; дислокацию сил и средств Минобороны РФ и и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, а также критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, на юге Волгограда силы ПВО отразили очередную террористическую атаку украинских БПЛА. Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений промышленных и гражданских объектов нет.





