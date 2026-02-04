Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублей

Волгоградцы высказались о размере желаемой минимальной оплате рабочего труда. В SuperJob выяснили, что жители региона мечтают о минимальном доходе в 49400 рублей.

Примечательно, что полгода назад, в июне прошлого года, волгоградцы называли сумму равную в 50900 рублей. В январе прошлого года этот показатель был на уровне 49300 рублей.

Самые высоки зарплатные ожидания были замечены у жителей Москвы. В стлице считают справледливым минимальный размер оплаты в размере 63100 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (59200 рублей). На третьей строке — Хабаровск (58 300 рублей).

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48800 рублей) и Пензе (49900 рублей).

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.