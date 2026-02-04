Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛА

04.02.2026 09:56
04.02.2026 09:56


Утром 4 февраля Волгоградская область подверглась террористическому удару беспилотников ВСУ. Из-за угрозы падения обломков БПЛА на время отражения атаки дежурными подразделениями ПВО ученики школы № 64 Красноармейского района Волгограда ненадолго спускались в подготовленные укрытия. При этом информацию о полноценной эвакуации школьников в муниципалитете опровергли.

- Сегодня утром из-за объявления в регионе беспилотной опасности руководство МОУ СШ №64 приняло решение о перемещении учеников в укрытие. На текущий момент образовательное учреждение функционирует в штатном режиме. Занятия проводятся согласно расписанию, однако некоторые родители предпочли забрать учеников домой, - сообщили в департаменте образования администрации Волгограда.

Отметим, ранее в 6:05 Волгоградской области была объявлена угроза атаки БПЛА, а затем Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над Волгоградом для гражданской авиации. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По данным руководителя, террористическая атака на регион отбита дежурными расчётами ПВО. Благодаря профессионализму военных удалось избежать жертв и разрушений.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
 