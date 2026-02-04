В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛА





Утром 4 февраля Волгоградская область подверглась террористическому удару беспилотников ВСУ. Из-за угрозы падения обломков БПЛА на время отражения атаки дежурными подразделениями ПВО ученики школы № 64 Красноармейского района Волгограда ненадолго спускались в подготовленные укрытия. При этом информацию о полноценной эвакуации школьников в муниципалитете опровергли.

- Сегодня утром из-за объявления в регионе беспилотной опасности руководство МОУ СШ №64 приняло решение о перемещении учеников в укрытие. На текущий момент образовательное учреждение функционирует в штатном режиме. Занятия проводятся согласно расписанию, однако некоторые родители предпочли забрать учеников домой, - сообщили в департаменте образования администрации Волгограда.

Отметим, ранее в 6:05 Волгоградской области была объявлена угроза атаки БПЛА, а затем Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над Волгоградом для гражданской авиации. Позже ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По данным руководителя, террористическая атака на регион отбита дежурными расчётами ПВО. Благодаря профессионализму военных удалось избежать жертв и разрушений.

Фото из архива ИА «Высота 102»