В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта





В Волгограде аэропорт возвращается к штатной работе после трёхчасового запрета на приём и отправку самолётов. В 10:06 Росавиация объявила об отмене плана «Ковёр».

- Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнули в авиационном агентстве.

Как ранее сообщала редакция, утром 4 февраля Волгоградская область подверглась налёту беспилотников ВСУ. Благодаря профессионализму дежурных расчётов ПВО атака была отбита. Из-за приостановки полётов в аэропорту возник сбой в расписании. На текущий момент задерживается приём и вылет шести утренних московских рейсов.

Фото из архива ИА «Высота 102»