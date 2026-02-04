УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцев

Более 44,6 млн руб. штрафов назначены управляющим и ресурсоснабжающим организациям Волгоградской области в 2025 году органами областного Госжилнадзора. По данным ведомства, УК, ТСН и ТСЖ привлекались к административной ответственности за неисполнение обязательств перед жителями многоквартирных домов.
Всего в деятельности организаций было выявлено 4,3 тысячи нарушений, юрлицам выдано более 600 предписаний.
За совершенные правонарушения в сфере ЖКХ вынесено 448 постановлений о назначении административных наказаний. Как показывает практика, самая распространенная причина штрафов — ненадлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.