Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисы

04.02.2026 13:09
04.02.2026 13:09


Сегодня, 4 февраля, расширился перечень сайтов и сервисов, которые должны в России оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. Минцифры заявило, что в него добавлены ряд российских банков, СМИ, а также сервисы ФНС и службы доставки.

В «белый список» включены:

- банки ВТБ и ПСБ;

- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;

- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;

- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;

- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

- онлайн-кассы «Эвотор»;

- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

- компания «Росагролизинг»;

- магазин «Детский мир»;

- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;

- маркетплейс «Мегамаркет»;

- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Указанный список, по данным Минцифры, формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, и на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Напомним, что региональные СМИ по-прежнему в «белом списке» представлены в ограниченном количестве. 


14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы мечтают о МРОТе в 50 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
09:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
09:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
08:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
08:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
08:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
07:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
07:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
 