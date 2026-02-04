«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисы

Сегодня, 4 февраля, расширился перечень сайтов и сервисов, которые должны в России оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. Минцифры заявило, что в него добавлены ряд российских банков, СМИ, а также сервисы ФНС и службы доставки.

В «белый список» включены:

- банки ВТБ и ПСБ;

- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;

- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;

- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;

- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

- онлайн-кассы «Эвотор»;

- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

- компания «Росагролизинг»;

- магазин «Детский мир»;

- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;

- маркетплейс «Мегамаркет»;

- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Указанный список, по данным Минцифры, формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, и на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

Напомним, что региональные СМИ по-прежнему в «белом списке» представлены в ограниченном количестве.





