«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисы

Сегодня, 4 февраля, расширился перечень сайтов и сервисов, которые должны в России оставаться доступными при отключениях мобильного интернета. Минцифры заявило, что в него добавлены ряд российских банков, СМИ, а также сервисы ФНС и службы доставки.
В «белый список» включены:
- банки ВТБ и ПСБ;
- службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»;
- СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
- ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
- железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
- операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
- онлайн-кассы «Эвотор»;
- мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
- компания «Росагролизинг»;
- магазин «Детский мир»;
- сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»;
- маркетплейс «Мегамаркет»;
- ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Указанный список, по данным Минцифры, формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, и на основе предложений федеральных и региональных органов власти.
Напомним, что региональные СМИ по-прежнему в «белом списке» представлены в ограниченном количестве.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!