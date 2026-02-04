



4 февраля в Волгограде произошёл сбой в работе аэропорта. Из-за налёта БПЛА и введения Росавиацией ограничений на использование воздушного пространства региона отложен прилёт и отправление четырёх московских авиарейсов.

С 9:45 на 10:05 отложен прилёт рейса № DP 6965 лоукостера «Победа». Кроме того, с 9:50 на 11:55 перенесён прилёт рейса № SU 1758 авиакомпании «Аэрофлот».

Соответственно, задержатся и вылеты самолётов из Волгограда в Москву. С 10:30 на 11:30 отложено отправление рейса № DP 6966 «Победы», и с 10:50 на 12:50 рейса № SU 1759 «Аэрофлота».

Напомним, как ранее сообщала редакция, с 06:05 в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Позже, в 07:05, о введении запрета на работу аэропорта Волгограда сообщили в Росавиации.

Фото из архива ИА «Высота 102»