Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»

Для Швецова минское «Динамо» – родной клуб. Здесь он начал заниматься футболом в 7 лет, здесь дебютировал на профессиональном уровне (2 августа 2015 года в игре против клуба «Смолевичами-СТИ»). А потом за 9 лет сыграл за бело-голубых 187 официальных встреч, став при этом чемпионом Беларуси (2023).

В Волгограде Швецов отыграл 34 игры. Примечательно, что, по данным ресурса «Трансфермаркт», трансферная стоимость защитника за время пребывания в «Роторе» снизилась с 500 тысяч до 300.

Уже на следующий день после подписания контракта с «Динамо» Швецов принял участие в товарищеском матче против команды СКА-1938 (2:0), выйдя на замену на 60-й минуте.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо" Минск