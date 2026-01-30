Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Спорт

Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»

Спорт 30.01.2026 21:11
0
30.01.2026 21:11


Не выдержавший конкуренцию в волгоградском «Роторе» 27-летний Максим Швецов вернулся в минское «Динамо», откуда и пришел 1,5 года назад. 

Для Швецова минское «Динамо» – родной клуб. Здесь он начал заниматься футболом в 7 лет, здесь дебютировал на профессиональном уровне (2 августа 2015 года в игре против клуба «Смолевичами-СТИ»). А потом за 9 лет сыграл за бело-голубых 187 официальных встреч, став при этом чемпионом Беларуси (2023). 

В Волгограде Швецов отыграл 34 игры. Примечательно, что, по данным ресурса «Трансфермаркт», трансферная стоимость защитника за время пребывания в «Роторе» снизилась с 500 тысяч до 300.

Уже на следующий день после подписания контракта с «Динамо» Швецов принял участие в товарищеском матче против команды СКА-1938 (2:0), выйдя на замену на 60-й минуте.

Фото: пресс-служба ФК "Динамо" Минск

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.01.2026 21:47
Спорт 30.01.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 21:11
Спорт 30.01.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 19:59
Спорт 30.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 15:08
Спорт 30.01.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 11:00
Спорт 30.01.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 08:18
Спорт 30.01.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 19:59
Спорт 28.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 12:33
Спорт 28.01.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 11:35
Спорт 28.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 15:05
Спорт 27.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:32
Спорт 27.01.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:02
Спорт 27.01.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 10:18
Спорт 27.01.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 15:33
Спорт 26.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 13:15
Спорт 26.01.2026 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»Смотреть фотографии
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 январяСмотреть фотографии
21:11
Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»Смотреть фотографии
20:52
Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%Смотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
20:24
«Кипяток течёт, проводку закоротило»: в общежитии на ул. Дегтярёва волгоградцев накрыл ливень из кипяткаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧПСмотреть фотографии
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228Смотреть фотографии
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВОСмотреть фотографии
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
 