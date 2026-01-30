Слуцкий и Веретенников попали в крупный скандал китайского футбола





В Китае развернулась жесткая борьба с коррупцией в футболе. В четверг в Пекине, после расследования, прошло совещание высокопоставленных чиновников, где помимо коррупции в футболе обсуждалась борьба с азартными играми, связанными с футболом. По итогам совещания с ряда клубов элитной китайской лиги перед стартом сезона 2026 года сняты очки.

11 команд начнут чемпионат, имея в графе «очки» отрицательный баланс. Самый большой минус будет у команды, которую возглавляет волгоградец Леонид Слуцкий – «Шанхай Шеньхуа». Его клуб начнет сезон с «минус 10». Такой же баланс будет у команды «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Причем дополнительно оба клуба получили штрафы на миллион юаней. Напомним, помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа» работает легендарный полузащитник «Ротора» и ФК «Волгоград» Олег Веретенников.

Главный конкурент команды Слуцкого – «Шанхай Порт» будет стартовать с «минус 5». Еще восемь клубов были лишены от 3 до 7 очков. Также сообщается, что после всех разбирательств 73 человека были пожизненно отстранены от футбола, в том числе бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Сюйюань. Правда, он еще в 2024 году был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество.

Коллаж V102.RU: rusfootball.info, matchtv.ru