«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 января





«Ротор» сообщил о замене соперника в товарищеском матче, который состоится в Турции завтра, 31 января. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, вместо «Уфы» сине-голубые сыграют с казахстанским «Окжетпесом». Начало встречи в 12-00 ч.

Отметим, «Окжетпес» по итогам сезона-2025 в чемпионате Казахстана занял восьмое место. Также в 2023 году в этой команде играл вратарь «Ротора» Никита Чагров.