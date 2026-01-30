«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 января

«Ротор» сообщил о замене соперника в товарищеском матче, который состоится в Турции завтра, 31 января. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, вместо «Уфы» сине-голубые сыграют с казахстанским «Окжетпесом». Начало встречи в 12-00 ч.
Отметим, «Окжетпес» по итогам сезона-2025 в чемпионате Казахстана занял восьмое место. Также в 2023 году в этой команде играл вратарь «Ротора» Никита Чагров.
Напомним, в первом матче под руководством главного тренера Дмитрия Парфёнова 23 января волгоградский коллектив сыграл вничью с «Чайкой» - 0:0. Но встреча была прервана во втором тайме из-за ливня и ухудшения качества поля. До конца сборов в Турции у сине-голубых запланированы еще шесть товарищеских игр.