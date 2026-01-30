Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в Египте





В пятницу, 30 января, волгоградец Кирилл Киватцев провел матч 1/4 финала мужского теннисного турнира, призовой фонд которого составляет 15 000 долларов. 20-летний британец Люк Хупер (1350-е место мирового рейтинга) ничего не смог противопоставить российскому теннисисту. Всего за час и 10 минут Кирилл довел матч до победы – 6:3, 6:3. Киватцев 8 раз подал навылет, в то время как британец не сделал ни одного эйса.

В полуфинале турнира придется гораздо труднее. Соперником Кирилла будет 23-летний итальянец Самуэль Винсент-Руджери (1109-е место). Начиная с 2021 года теннисисты встречались уже три раза и во всех встречах победу праздновал итальянец. Причем волгоградец еще не взял ни одного сета.

Фото: из личного архива Кирилла Киватцева